Днепр-1 внес в заявку динамовца Никиту Кравченко

СК «Днепр-1» внес в заявку на текущий сезон 24-летнего украинского футболиста Никиту Кравченко, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».
Кравченко будет защищать цвета «Днепра-1» на правах аренды до конца сезона.
Сезон 2020/2021 игрок провел в ковалевском «Колосе».
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Источник — УПЛ
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