Доннарумма рассказал, кто посоветовал ему перейти в ПСЖ

Голкипер сборной Италии советовался с Джанлуиджи Буффоном

  • 21.07.2021 23:54
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Доннарумма рассказал, кто посоветовал ему перейти в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, что перейти в ПСЖ ему посоветовал Джанлуиджи Буффон, который выступал за парижский клуб в сезоне 2018/2019:

«Об этом клубе я слышал хорошие вещи. Я пообщался с Буффоном, и он посоветовал мне перейти в «ПСЖ», рассказал об истории команды, о том, как здорово быть ее частью.

Я очень рад, что он обо всем этом рассказал, это подтолкнуло меня к переходу сюда. Я горжусь тем, что стал частью этой команды. Мы постараемся победить вместе».

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Источник — ФК ПСЖ

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