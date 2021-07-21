Доннарумма рассказал, кто посоветовал ему перейти в ПСЖ

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, что перейти в ПСЖ ему посоветовал Джанлуиджи Буффон, который выступал за парижский клуб в сезоне 2018/2019:
«Об этом клубе я слышал хорошие вещи. Я пообщался с Буффоном, и он посоветовал мне перейти в «ПСЖ», рассказал об истории команды, о том, как здорово быть ее частью.
Я очень рад, что он обо всем этом рассказал, это подтолкнуло меня к переходу сюда. Я горжусь тем, что стал частью этой команды. Мы постараемся победить вместе».
Источник — ФК ПСЖ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.