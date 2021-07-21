Диего СИМЕОНЕ: «Месси? Ла Лига не должна терять лучших»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал возможное подписание Лионелем Месси нового контракта с «Барселоной»:

«Ла Лига не должна терять лучших. Продление контракта Месси - это лучшее, что может случиться с турниром. Мы уже потеряли Криштиану Роналду. Надеюсь, что мы сможем наслаждаться игрой Месси в Испании.

Для этого «Барселоне» придется приложить значительные усилия и наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией, чтобы компенсировать то, что требуется, чтобы Месси играл в команде».