Стало известно, какой телеканал покажет в Украине еврокубковый матч Ворсклы

22 июля команда Юрия Максимова сыграет в Финляндии против клуба КуПС

  • 21.07.2021 22:48
  • 3279 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, какой телеканал покажет в Украине еврокубковый матч Ворсклы
© Instagram. Юрий Максимов

22 июля полтавская «Ворскла» начнет выступления в квалификации Лиги конференций и откроет сезон украинского футбола.

Команда Юрия Максимова в Финляндии сыграет против местного клуба КуПС поединок второго раунда квалификации ЛК.

Игра начнется в 19:00 по Киеву. Стало известно, что в прямом эфире поединок в Украине будет транслировать телеканал Футбол 2.

Ответный матч противостояния намечен на 29 июля в Полтаве.

КуПС – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 22.07.2021 00:13
    0
    Удачи!
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 21.07.2021 23:03
    +1
    Легкой прогулки не будет но этого соперника Ворскла должна проходить
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 22:58
    +1
    Ворскле удачного старта.
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 21.07.2021 23:03
    +1
    Легкой прогулки не будет но этого соперника Ворскла должна проходить
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 22:58
    +1
    Ворскле удачного старта.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.07.2021 00:13
    0
    Удачи!
    Ссылка
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