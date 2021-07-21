Стало известно, какой телеканал покажет в Украине еврокубковый матч Ворсклы

22 июля полтавская «Ворскла» начнет выступления в квалификации Лиги конференций и откроет сезон украинского футбола.
Команда Юрия Максимова в Финляндии сыграет против местного клуба КуПС поединок второго раунда квалификации ЛК.
Игра начнется в 19:00 по Киеву. Стало известно, что в прямом эфире поединок в Украине будет транслировать телеканал Футбол 2.
Ответный матч противостояния намечен на 29 июля в Полтаве.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.