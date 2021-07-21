Роналду назвал самый трудный момент в своей карьере

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал свой переход из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» летом 2003 года самым тяжелым моментом в карьере:

«Да, моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, однако я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет, с этим образом перед глазами.

Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, очевидно. Моя семья осталась на Мадейре, а я уехал».

Ранее сообщалось о том, что Роналду может перейти в ПСЖ.