Гент
0 : 0
Волеренга
22.07.2021 21:30

Гент – Волеренга. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

На что способен бельгийский клуб без Романа Яремчука в атаке?

  • 21.07.2021 21:51
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Гент – Волеренга. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 июля, в Генте на стадионе «Геламко Арена» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют бельгийский «Гент» и норвежский «Волеренга». Стартовый свисток хорватского рефери Марио Зебеца прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

«Гент»
 

Прошлый сезон для подопечных Хейна Ванхазебрука прошел определенно не так, как они сами могли того ожидать. «Буйволы» так и не смогли попасть в чемпионский плей-офф местной Про-лиги, однако в четверке претендентов на единственную путевку в новосозданную Лигу конференций УЕФА сумели занять почетное первое место, и теперь первыми из числа команд своей страны попробуют данный турнир «на зуб».

Эта попытка пробиться на групповой этап могла сопровождаться участием сразу двух украинских исполнителей в составе «Гента», однако неочевидная ситуация с возможным уходом Романа Яремчука ударила не только по возможности нашего форварда стартовать в еврокубковом сезоне, но и прилично уменьшила атакующий потенциал его команды. Очевидно, что отсутствие игрока такого уровня в заявке на международный турнир не пойдет на пользу результатам Ванхазебрука, однако их внутреннюю политику критиковать мы не можем. Знаем лишь одно – Роману Безусу предстоит нести флаг нашей страны за себя и за того парня.

«Волеренга»
 

О таком норвежском клубе, как «Волеренга» в наших широтах мало кто слышал, да и сама команда 1913 года основания не особо блистала на международной арене по ходу своей истории. Пятикратный чемпион, четырехкратный обладатель кубка Норвегии, а также победитель мало значимого, но знакомого украинскому болельщику, Кубка Ла-Манги в 2008-м году – это и все, что хоть как-то характеризует имя коллектива, который у себя на родине помпезно величают «Гордость Осло».

Что же касается актуальных тенденций, то коллектив Даг-Эйлева Фагермо – третья команда своей страны по итогам сезона-2020. И вот как раз в этом числе и скрывается главный козырь норвежской команды – безусловное превосходство над соперниками в физическом тонусе, который и так у скандинавских команд всегда в полном порядке. В норвежской Высшей лиге сейчас идет 14-й тур, «Волеренга» занимает пятую строчку, отставая от лидера – «Мольде», на девять очков, но эта ситуация всяко лучше в игровом плане, чем у «Гента», который последний официальный матч провел еще в конце мая.

Ориентировочные составы
 

«Гент»: Руф – Опери, Ольсен, Нгадеу-Нгаджи, Кастро-Монтес – Оджиджа-Офое, де Сарт – Безус, Юльсагер – Бруно, Депуатр.

«Волеренга»: Клаессон – Несберг, Холме, Толлас, Борхгревинк – Эмильсен, Холм, Бьердаль – Сахрауи, Удал, Деннум.

Прогноз на противостояние
 

Мы считаем, что «Гент» на своем поле должен добиться стратегического успеха, однако сделать это с минимальным счетом ему не позволит соперник, находящийся в игровом тонусе. Нашей ставкой будет позиция – победа «Гента» + ИТБ 2.5 с коэффициентом 2.15 по линии Parimatch.

22 июля, четверг

«Гент» – «Волеренга»
Гент. «Геламко Арена». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Марио Зебец (Хорватия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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