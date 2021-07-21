ФОТО. Верес презентовал новую форму и новичков команды

Новичок УПЛ «Верес» сегодня провел презентацию своей новой игровой формы и новичков команды – Артема Кичака, Евгения Пасича, Сергея Шестакова и Дмитрия Клеца:
В первом туре УПЛ «Верес» 24 июля примет «Колос».
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