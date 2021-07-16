Верес презентует новичков и новую форму

Клуб УПЛ «Верес», который в прошлом сезоне стал чемпионом Первой лиги, перед стартом в элитном дивизионе проведет презентацию.
Во время мероприятия клуб представит всех новичков, а также покажет новую экипировку.
Летом «Верес» подписал Артема Кичака, Дмитрия Клеца, Евгения Пасича и Сергея Шестакова.
Презентация состоится 21 июля в Парке Шевченко.
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Источник — ФК Верес
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