Верес презентует новичков и новую форму

Клуб проведет презентацию формы, новичков и спонсора

  • 16.07.2021 11:40
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Верес презентует новичков и новую форму
© veres.rv.ua

Клуб УПЛ «Верес», который в прошлом сезоне стал чемпионом Первой лиги, перед стартом в элитном дивизионе проведет презентацию.

Во время мероприятия клуб представит всех новичков, а также покажет новую экипировку.

Летом «Верес» подписал Артема Кичака, Дмитрия Клеца, Евгения Пасича и Сергея Шестакова.

Презентация состоится 21 июля в Парке Шевченко.

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Источник — ФК Верес

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