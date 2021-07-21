Давид АЛАБА: «Реал – самый большой клуб в мире»

Австрийский защитник – о переходе в «Реал»

  • 21.07.2021 21:45
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Давид АЛАБА: «Реал – самый большой клуб в мире»
© twitter.com/realmadrid

Сегодня Давид Алаба был представлен в качестве игрока «Реала». 29-летний австрийский защитник прокомментировал тот факт, что взял себе 4-й номер, который еще совсем недавно принадлежал Серхио Рамосу:

«Мы с клубом обсуждали вопрос об игровом номере. «Реал» предложил мне его. Мне кажется, других просто не было. Я знаю, что этот номер означает для клуба. Носить его – честь, и это весьма мотивирует. Эта цифра символизирует силу и лидерство.

Я приехал в Мадрид не для того, чтобы сравнивать себя с кем-то другим. Я хочу быть Алабой и оставаться самим собой. Я предоставлю новой команде свои навыки и сильные стороны. Хочу быть собой.

Это мечта, которая осуществилась. Это самый большой клуб в мире. Не покидает чувство гордости, когда я нахожусь здесь. Я с нетерпением жду возможности надеть футболку и выйти на поле».

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Источник — Marca

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