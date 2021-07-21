ФОТО. Реал презентовал Алабу, который взял номер Рамоса

Давид перешел в испанский клуб на правах свободного агента

  • 21.07.2021 14:26
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ФОТО. Реал презентовал Алабу, который взял номер Рамоса
© ФК Реал Мадрид. Давид Алаба

«Реал» Мадрид официально представил Давида Алабу, который перешел в испанский клуб из «Баварии». 
 
Австриец стал игроком «королевского клуба» на правах свободного агента, получив четвертый номер, под которым ранее играл Серхио Рамос.
 
Контракт с Давидом рассчитан на пять лет – до лета 2026 года. 
 
Алаба попал в структуру «Баварии» еще в 2007 году. В прошлом сезоне на его счету было 2 гола и 7 ассистов в 45 матчах во всех турнирах.

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Источник — ФК Реал Мадрид

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