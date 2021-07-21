ФОТО. Реал презентовал Алабу, который взял номер Рамоса

«Реал» Мадрид официально представил Давида Алабу, который перешел в испанский клуб из «Баварии».



Австриец стал игроком «королевского клуба» на правах свободного агента, получив четвертый номер, под которым ранее играл Серхио Рамос.



Контракт с Давидом рассчитан на пять лет – до лета 2026 года.



Алаба попал в структуру «Баварии» еще в 2007 году. В прошлом сезоне на его счету было 2 гола и 7 ассистов в 45 матчах во всех турнирах.