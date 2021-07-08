Рамос пришел в ПСЖ и отобрал у Керера 4-й номер

Серхио Рамос 8 июля официально перешел в ПСЖ. 35-летний защитник подписал с клубом контракт до 2023 года.
Испанский футболист в новом клубе будет выступать под 4-м номером. Ранее 4-й номер был у Тило Керера.
«Я очень ценю 4-й номер. Это суеверие, потому что я играл под ним с самого начала карьеры. Он был рядом со мной всю карьеру, дополнял меня, приносил мне удачу и много побед. 4-й номер – это часть меня как человека и как профессионала. Для меня носить этот номер в таком клубе, как ПСЖ, – это честь. Выступления под этим номером за ПСЖ точно принесут мне особые чувства», – сказал Рамос.
Напомним, 35-летний защитник перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В конце июня он покинул «Реал», за который выступал с 2005 года.
Источник — ФК ПСЖ
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