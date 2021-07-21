Интер отправил защитника в аренду в Кальяри

Бразилец Далберт проведет следующий сезон на Сардинии

  • 21.07.2021 19:54
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Интер отправил защитника в аренду в Кальяри
© twitter.com/CagliariCalcio

«Кальяри» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду на один год защитника «Интера» Далберта. У клуба из Сардинии будет право выкупа 27-летнего бразильца летом 2022 года за 7 миллионов евро.

Прошлый сезон Далберт провел в аренде во французском «Ренне». На его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 1 ассистом.

Ранее «Интер» представил нового титульного спонсора.

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Источник — ФК Кальяри

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