Интер отправил защитника в аренду в Кальяри

«Кальяри» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду на один год защитника «Интера» Далберта. У клуба из Сардинии будет право выкупа 27-летнего бразильца летом 2022 года за 7 миллионов евро.
Прошлый сезон Далберт провел в аренде во французском «Ренне». На его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 1 ассистом.
Ранее «Интер» представил нового титульного спонсора.
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Источник — ФК Кальяри
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