Виктор СКРИПНИК: «Заря играла в Лиге Европы и хочет играть там дальше»

Наставнику интереснее Лига Европы, а не Лига конференций

  • 21.07.2021 19:45
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Виктор СКРИПНИК: «Заря играла в Лиге Европы и хочет играть там дальше»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник предпочитает играть в Лиге Европы, а не Лиги конференций, где соперники могут быть попроще.

Ранее команда узнала потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы.

- В Лиге Европы более почётно принимать участие, но сложнее. Хотя лучше по финансам. В Лиге Конференций играть тоже почётно, но соперники могут быть попроще и результат может быть приятнее. Как смотрите на эту дилемму?
- Хочется всегда лучшего. А это – Лига Европы. Я не смотрю на деньги. Мы играли в Лиге Европы и хотим играть там же. Знаем уровень этих соревнований. Что касается Лиги Конференций, то мы туда уже попали, но хочется замахнуться на Лигу Европы. Всё покажет жеребьёвка и матчи плей-офф.
 
- Насколько интереснее станет новый чемпионат УПЛ? Ведь команд стало на две больше.
- Логично предположить, что чемпионат станет интереснее с 16-ю участниками. Добавились интересные команды, которые тоже мечтают и ставят свои цели. С учётом 16-ти команд получается целостный чемпионат, который играется в два круга. Ты рассчитываешь на это. На каждую игру выходишь побеждать. Знаешь, что у тебя 30 игр. Мы к этому шли, добивались этого. А вот по качеству покажет только чемпионат. Может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами. Хотя любая команда может «попить крови» любой команде. Неважно, фаворит это или аутсайдер. Мы это хорошо знаем.

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Источник — ФК Заря

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