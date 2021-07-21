Без Яремчука и Безуса. Украинцев нет в заявке Гента на старт еврокубка

Игроки сборной Украины Роман Безус и Роман Яремчук не включены в заявку «Гента» на матч квалификации Лиги конференций против «Валеренги».

Ожидается, что оба только сегодня должны вернуться после отпуска, полученного из-за участия в Евро-2020.

При этом Яремчук все еще может сменить команду этим летом. По информации СМИ, на форварда нацелена «Бенфика» и турецкие клубы.

Летом «Гент» покинул украинский защитник Игорь Пластун, который вернулся в «Лудогорец».