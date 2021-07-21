Известно обстоятельство, которое может помешать трансферу Тете в Милан

Атакующий полузащитник «Шахтера» Тете заинтересовал итальянский «Милан», который пока не выходил на «горняков» с конкретным предложением.

Сообщается, что «россонери» уже несколько месяцев активно следят за Тете, и все отчеты скаутов по игроку, приходящие в клуб, являются сугубо положительными.

Однако помешать потенциальному переходу Тете в «Милан» нынешним летом может то обстоятельство, что «россонери» имеют лишь одну квоту на приобретение игрока без паспорта страны ЕС.

Пока приоритетным вариантом на рынке для «Милана» является форвард «Сантоса» Кайо Жорже, контракт которого с «рыбами» истекает 31 декабря, и которого можно подписать по сниженной цене.

К конкретике по Тете «Милан» будет готов перейти только в том случае, если сделка по Кайо Жорже провалится.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб будет готов подписать Тете только в случае продажи 26-летнего испанца Саму Кастильехо.