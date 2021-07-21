Известно обстоятельство, которое может помешать трансферу Тете в Милан

Итальянский клуб уже несколько месяцев активно следит за выступлениями «горняка»

  • 21.07.2021 15:56
  • 2143 просмотра
  • 3 комментария
Известно обстоятельство, которое может помешать трансферу Тете в Милан
© ФК Шахтер. Тете

Атакующий полузащитник «Шахтера» Тете заинтересовал итальянский «Милан», который пока не выходил на «горняков» с конкретным предложением.

Сообщается, что «россонери» уже несколько месяцев активно следят за Тете, и все отчеты скаутов по игроку, приходящие в клуб, являются сугубо положительными.

Однако помешать потенциальному переходу Тете в «Милан» нынешним летом может то обстоятельство, что «россонери» имеют лишь одну квоту на приобретение игрока без паспорта страны ЕС.

Пока приоритетным вариантом на рынке для «Милана» является форвард «Сантоса» Кайо Жорже, контракт которого с «рыбами» истекает 31 декабря, и которого можно подписать по сниженной цене.

К конкретике по Тете «Милан» будет готов перейти только в том случае, если сделка по Кайо Жорже провалится.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб будет готов подписать Тете только в случае продажи 26-летнего испанца Саму Кастильехо.

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Источник — Pianeta Milan

(9 голосов)

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Комментарии
    abc
    online
      abc, 21.07.2021 16:31
    -1
    Кому портрібна ця деревина в Мілані. ЧУкр- це його стеля.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.07.2021 16:16
    +2
    а те,що Ахметов захоче за Тете мін. 50 лямів - так це так дрібнички для Мілану?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 21.07.2021 16:08
    +2
    Известно обстоятельство, которое может помешать трансферу Тете в Милан
    ____________________________________________________________
    Единственное обстоятельство которое МОЖЕТ быть препятствием это боление тёщи за Интер.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.07.2021 16:16
    +2
    а те,що Ахметов захоче за Тете мін. 50 лямів - так це так дрібнички для Мілану?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 21.07.2021 16:08
    +2
    Известно обстоятельство, которое может помешать трансферу Тете в Милан
    ____________________________________________________________
    Единственное обстоятельство которое МОЖЕТ быть препятствием это боление тёщи за Интер.
    Ссылка
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