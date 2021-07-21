ФОТО. Новички Шахтера выбрали себе номера

«Шахтер» объявил заявку на новый сезон УПЛ, а новички команды выбрали себе номера.
Защитник Марлон будет выступать под 5-м номером, хавбек Педриньо выбрал 38-й, а форвард Лассина Траоре - 23-й.
Отметим, что 7-й номер себе взял Майкон. Ранее под этим номером играл Тайсон.
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Источник — Sport.ua
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