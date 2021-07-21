Стала известна заявка Шахтера на сезон 2021/22

В списке 30 футболистов

  • 21.07.2021 13:05
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Стала известна заявка Шахтера на сезон 2021/22
© ФК Шахтер Донецк

ФК «Шахтер» подал официальную заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2021/22

В списке 30 футболистов:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

Ранее на первую часть сезона заявилась «Заря».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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