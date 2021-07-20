Заря заявилась на первую часть сезона

В список А луганской команды вошли 20 футболистов

  • 20.07.2021 13:55
  • 531 просмотр
  • 1 комментарий
Заря заявилась на первую часть сезона
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» заявилась на первую часть сезона 2021/22. Состав команды уже обновлен на сайте УПЛ.

Заявлены: Максим Имереков – защитник – 32 номер. Ахмед Алибеков – полузащитник – 19 номер, Сергей Булеца – полузащитник – 23 номер, Кристиан – полузащитник – 68 номер, Игорь Снурницын – защитник – 74 номер. Гильерме – нападающий. Плюс заявлены пять новых игроков юношеского состава.

Изменился номер у Максима Казакова. Ранее игрок был задействован под 48 номером. Теперь у Максима на футболке будет 20-й номер. Даниил Алефиренко взял себе 91-й номер вместо 43-го. 

Всего по списку А заявлены 20 футболистов, а по списку Б заявлены 23 футболиста.

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    Real20
      Real20, 20.07.2021 14:19
    +1
    Удачи и побед в новом сезоне!
    Ссылка
    Real20
      Real20, 20.07.2021 14:19
    +1
    Удачи и побед в новом сезоне!
    Ссылка
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