Цитаишвили получил травму

20-летний полузащитник Георгий Цитаишвили, который недавно перешел из киевского «Динамо» в одесский «Черноморец» на правах аренды, получил травму.
У футболиста диагностировано мышечное повреждение.
По предварительной информации, Цитаишвили выбыл на две недели.
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Источник — ТаТоТаке
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