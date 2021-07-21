Известно, когда состоится перенесенная игра Динамо и Миная

Перенесенный матч первого тура УПЛ «Динамо» – «Минай» состоится 11 августа. Начало встречи в 19:30.
Таким образом, «Динамо» проведет стартовый матч в УПЛ 1 августа против «Вереса», а «Минай» стартует днем ранее против «Александрии».
Перенос матча связан с тем, что «Олимпик», с которым «Динамо» должно было начинать чемпионат, снялся с УПЛ, и ему пришлось в срочном порядке искать замену.
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Источник — ФК Минай
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