Известно, когда состоится перенесенная игра Динамо и Миная

Перенесенный матч первого тура УПЛ «Динамо» – «Минай» состоится 11 августа. Начало встречи в 19:30.



Таким образом, «Динамо» проведет стартовый матч в УПЛ 1 августа против «Вереса», а «Минай» стартует днем ранее против «Александрии».



Перенос матча связан с тем, что «Олимпик», с которым «Динамо» должно было начинать чемпионат, снялся с УПЛ, и ему пришлось в срочном порядке искать замену.

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