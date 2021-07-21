И так сойдет. Сайт Атлетика вставил в отчет старую эмблему Динамо без звезд

Испанцы в своем репертуаре

  • 21.07.2021 14:13
  • 1023 просмотра
  • 2 комментария
И так сойдет. Сайт Атлетика вставил в отчет старую эмблему Динамо без звезд
© ФК Динамо Киев

Официальный сайт «Атлетика» из Бильбао небрежно отнесся к спаррингу с киевским «Динамо» (1:0).
 
Испанцы опубликовали отчет о встрече, вставив старую эмблему киевского клуба без звезд, а также написали «Dinamo Kiev» вместо «Dynamo Kyiv».

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Источник — ФК Атлетик Бильбао

(5 голосов)

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Комментарии
    Angel Smerti
    online
      Angel Smerti, 21.07.2021 14:33
    0
    Суркіс не продав права на назву та емблему))))))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 14:20
    +4
    ... ну, якщо іспанські ЗМІ в оф.матчі збірних ставлять в склад Цинікова і Микайліченьйо, то для емблеми в товарняку зійде цілком
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 14:20
    +4
    ... ну, якщо іспанські ЗМІ в оф.матчі збірних ставлять в склад Цинікова і Микайліченьйо, то для емблеми в товарняку зійде цілком
    Ссылка
    Angel Smerti
    online
      Angel Smerti, 21.07.2021 14:33
    0
    Суркіс не продав права на назву та емблему))))))
    Ссылка
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