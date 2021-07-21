И так сойдет. Сайт Атлетика вставил в отчет старую эмблему Динамо без звезд

Официальный сайт «Атлетика» из Бильбао небрежно отнесся к спаррингу с киевским «Динамо» (1:0).
Испанцы опубликовали отчет о встрече, вставив старую эмблему киевского клуба без звезд, а также написали «Dinamo Kiev» вместо «Dynamo Kyiv».
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Источник — ФК Атлетик Бильбао
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