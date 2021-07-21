Денис КОЖАНОВ: «Сегодня я бы не перешел во Львов»

Полузащитник «Карпат» – о принципиальном сопернике своей команды

  • 21.07.2021 13:40
  • 1185 просмотров
  • 0 комментариев
Денис КОЖАНОВ: «Сегодня я бы не перешел во Львов»
© zik.ua. Денис Кожанов

34-летний хавбек львовских «Карпат» Денис Кожанов поделился мнением о клубах-земляках – «Рухе» и ПФК «Львов».

– У каждого своя структура, в общем я нормально отношусь и к «Руху», и ко «Львову», у них своя политика, свое руководство. Хорошо, что во Львове есть столько команд. Люди могут ходить на футбол, смотреть матчи УПЛ.

– У тебя никогда не было предложений от этих команд?
– Были. Из «Руха» было предложение, со «Львова» – нет. Так сложились обстоятельства, что я не перешел в «Рух». Перешел бы во «Львов»? Сегодня – нет!

Читайте также: Еще одни «Карпаты» могут исчезнуть с футбольной карты Украины

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Брутальный футбол

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности