Денис КОЖАНОВ: «Сегодня я бы не перешел во Львов»

34-летний хавбек львовских «Карпат» Денис Кожанов поделился мнением о клубах-земляках – «Рухе» и ПФК «Львов».

– У каждого своя структура, в общем я нормально отношусь и к «Руху», и ко «Львову», у них своя политика, свое руководство. Хорошо, что во Львове есть столько команд. Люди могут ходить на футбол, смотреть матчи УПЛ.

– У тебя никогда не было предложений от этих команд?

– Были. Из «Руха» было предложение, со «Львова» – нет. Так сложились обстоятельства, что я не перешел в «Рух». Перешел бы во «Львов»? Сегодня – нет!

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