Еще одни Карпаты могут исчезнуть с футбольной карты Украины

ПФЛ может не досчитаться команды из Галича

  • 21.07.2021 12:59
  • 1190 просмотров
  • 4 комментария
Еще одни Карпаты могут исчезнуть с футбольной карты Украины
© ФК Карпаты Галич

25 июля в стартовом матче группы «А» Второй лиги «Карпаты» из Галича должны выяснять отношения с дебютантом лиги – «Любомиром».

Команда из Галича еще не начинала подготовку к новому сезону. Главный тренер команды Роман Гнатив сообщил о том, что пока неизвестно, будут ли «Карпаты» выступать в чемпионате Второй лиги.

Попытки источника связаться с клубным руководством успехом не увенчались. Ранее прекратили существование львовские «Карпаты» Смалийчука.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 21.07.2021 13:23
    +1
    Ну, если в УПЛ полнейший бардак стал в порядке вещей, то что уже за вторую лигу говорить...
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 21.07.2021 13:22
    -1
    остаются только одни Карпаты- надеюсь они достойно будут защищать бренд
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.07.2021 13:14
    0
    Нащо було починати!?
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 21.07.2021 13:07
    -1
    Капец, какая-то ТВАРЬ наигралась игрушкой "ФК Карпаты", теперь стала НЕ НУЖНОЙ!!!
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 21.07.2021 13:23
    +1
    Ну, если в УПЛ полнейший бардак стал в порядке вещей, то что уже за вторую лигу говорить...
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.07.2021 13:14
    0
    Нащо було починати!?
    Ссылка
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