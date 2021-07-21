Еще одни Карпаты могут исчезнуть с футбольной карты Украины

25 июля в стартовом матче группы «А» Второй лиги «Карпаты» из Галича должны выяснять отношения с дебютантом лиги – «Любомиром».

Команда из Галича еще не начинала подготовку к новому сезону. Главный тренер команды Роман Гнатив сообщил о том, что пока неизвестно, будут ли «Карпаты» выступать в чемпионате Второй лиги.

Попытки источника связаться с клубным руководством успехом не увенчались. Ранее прекратили существование львовские «Карпаты» Смалийчука.