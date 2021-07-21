Александрия подпишет малийского защитника

Также клуб завершает переговоры с еще одним новичком

  • 21.07.2021 12:39
  • 475 просмотров
  • 1 комментарий
Александрия подпишет малийского защитника
© romaniansoccer.ro. Бурама Фомба

21 июля «Александрия» подпишет контракт с малийским защитником Бурамой Фомбой, который раньше защищал цвета румынской «Киндии». Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает африканца в 200 тысяч евро.

Отряд легионеров в «Александрии» увеличится, поскольку на этой неделе «горожане» также подписали аргентинца Клаудио Спинелли из «Дженоа».

На этой неделе «Александрия» планирует подписать еще опорного полузащитника. Переговоры с потенциальным новичком – на завершающей стадии.

25 июля «Александрия» в стартовом поединке чемпионата УПЛ сыграет с «Зарей».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 21.07.2021 13:07
    0
    Александрия усиливается , легионеров берут это хорошо
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 21.07.2021 13:07
    0
    Александрия усиливается , легионеров берут это хорошо
    Ссылка
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