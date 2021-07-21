Александрия подпишет малийского защитника

21 июля «Александрия» подпишет контракт с малийским защитником Бурамой Фомбой, который раньше защищал цвета румынской «Киндии». Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает африканца в 200 тысяч евро.
Отряд легионеров в «Александрии» увеличится, поскольку на этой неделе «горожане» также подписали аргентинца Клаудио Спинелли из «Дженоа».
На этой неделе «Александрия» планирует подписать еще опорного полузащитника. Переговоры с потенциальным новичком – на завершающей стадии.
25 июля «Александрия» в стартовом поединке чемпионата УПЛ сыграет с «Зарей».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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