Александрия подпишет малийского защитника

21 июля «Александрия» подпишет контракт с малийским защитником Бурамой Фомбой, который раньше защищал цвета румынской «Киндии». Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает африканца в 200 тысяч евро.

Отряд легионеров в «Александрии» увеличится, поскольку на этой неделе «горожане» также подписали аргентинца Клаудио Спинелли из «Дженоа».

На этой неделе «Александрия» планирует подписать еще опорного полузащитника. Переговоры с потенциальным новичком – на завершающей стадии.

25 июля «Александрия» в стартовом поединке чемпионата УПЛ сыграет с «Зарей».