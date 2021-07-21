Нур-Султан. Дебютный четвертьфинал для Крутых, вылет Стаховского

Украинцы провели матчи второго круга на челленджере в Казахстане

  • 21.07.2021 12:44
  • 273 просмотра
  • 2 комментария
Нур-Султан. Дебютный четвертьфинал для Крутых, вылет Стаховского
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинцы Сергей Стаховский и Алексей Крутых с разной степенью успешности провели матчи второго раунда в рамках челленджера в Нур-Султане.
 
Второй сеяный Стаховский проиграл Нику Чеппеллу из США.  Крутых, который начинал с квалификации, одержал волевую победу над боснийцем Мирзой Базичем.
 
Нур-Султан. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Мирза Базич (Босния и Герцеговина) – 4:6, 7:5, 6:2
Сергей Стаховский (Украина) – Ник Чеппелл (США) – 6:7(4), 4:6
 
Для 21-летнего Алексея это дебютный выход в четвертьфинал на турнирах подобной категории. За путевку в полуфинал он сразится с обидчиком Сергея.

В текущем сезоне Крутых выиграл первый профессиональный титул в одиночном разряде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 21.07.2021 12:59
    0
    Теперь у нас будет новая крутая звезда - Крутых!!
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 21.07.2021 12:48
    0
    Стаху давно пора в Раду-как серьезный теннесист он уже закончился
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 21.07.2021 12:59
    0
    Теперь у нас будет новая крутая звезда - Крутых!!
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 21.07.2021 12:48
    0
    Стаху давно пора в Раду-как серьезный теннесист он уже закончился
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности