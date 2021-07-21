Нур-Султан. Дебютный четвертьфинал для Крутых, вылет Стаховского

Украинцы Сергей Стаховский и Алексей Крутых с разной степенью успешности провели матчи второго раунда в рамках челленджера в Нур-Султане.



Второй сеяный Стаховский проиграл Нику Чеппеллу из США. Крутых, который начинал с квалификации, одержал волевую победу над боснийцем Мирзой Базичем.



Нур-Султан. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) – Мирза Базич (Босния и Герцеговина) – 4:6, 7:5, 6:2

Сергей Стаховский (Украина) – Ник Чеппелл (США) – 6:7(4), 4:6



Для 21-летнего Алексея это дебютный выход в четвертьфинал на турнирах подобной категории. За путевку в полуфинал он сразится с обидчиком Сергея.

В текущем сезоне Крутых выиграл первый профессиональный титул в одиночном разряде.