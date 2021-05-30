Украинский теннисист Алексей Крутых выиграл первый профессиональный титул в одиночном разряде.



В финале соревнований ITF M15 в Новомосковске 21-летний украинец обыграл Хосе Видаля-Асорина из Испании.



Новомосковск. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Хосе Видаль-Асорин (Испания) – 7:6(3), 7:5



Отметим, что это был пятый финал Алексея, но только первая победа в матчах за титул.