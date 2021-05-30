Алексей Крутых выиграл первый профессиональный титул в одиночном разряде

21-летний украинец победил на соревнованиях в Новомосковске

  • 30.05.2021 16:59
  • 351 просмотр
  • 1 комментарий
Алексей Крутых выиграл первый профессиональный титул в одиночном разряде
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых выиграл первый профессиональный титул в одиночном разряде.
 
В финале соревнований ITF M15 в Новомосковске 21-летний украинец обыграл Хосе Видаля-Асорина из Испании.
 
Новомосковск. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Хосе Видаль-Асорин (Испания) – 7:6(3), 7:5
 
Отметим, что это был пятый финал Алексея, но только первая победа в матчах за титул.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    PaulK77
      PaulK77, 30.05.2021 17:14
    0
    Молодець. Дуже перспективний хлопець. Є потенціал на топ 50 вже ближчим часом!
    Ссылка
    PaulK77
      PaulK77, 30.05.2021 17:14
    0
    Молодець. Дуже перспективний хлопець. Є потенціал на топ 50 вже ближчим часом!
    Ссылка
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