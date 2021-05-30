Украинский теннисист Алексей Крутых выиграл первый профессиональный титул в одиночном разряде.
В финале соревнований ITF M15 в Новомосковске 21-летний украинец обыграл Хосе Видаля-Асорина из Испании.
Новомосковск. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Хосе Видаль-Асорин (Испания) – 7:6(3), 7:5
Отметим, что это был пятый финал Алексея, но только первая победа в матчах за титул.
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Источник — Sport.ua
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