ГЕЛЬЗИН: «Из Дома футбола чиновников скоро вынесут в урнах для люстрации»

Бывший президент «Олимпика» – о ситуации со своей дисквалификацией

  • 21.07.2021 12:31
  • 1365 просмотров
  • 4 комментария
ГЕЛЬЗИН: «Из Дома футбола чиновников скоро вынесут в урнах для люстрации»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Бывший президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о планах подать апелляцию на свою 5-летнюю дисквалификацию.
 
- Контрольно-дисциплинарный комитет дал вам пятигодичную дисквалификацию. Вы уже подали апелляцию в апелляционный комитет?
- Пока нет, так как не получил полного текста решения КДК. Как только все получим, изучим и подадим апелляцию.
 
- Получается, КДК нарушает все нормы закона. Они должны предоставить решение в течение 10 дней, а прошло уже больше месяца.
- Да, так и есть. Обещали прислать до конца июня, а сегодня уже 20 июля (разговор состоялся в этот день, – прим.). Видимо, закон им не писан.
 
- Вы говорили, если вас дисквалифицируют, то организуете пресс-коференцию, где люди расскажут о беспределе в украинском судействе, и все что творится в нашем футболе.
- Еще есть время. Давайте пройдем все этапы, подадим апелляцию, и все услышите. Если сказать заранее, то сделаю себе хуже. Потому что мы имеем такую федерацию, которая не терпит критики, и она впаяет мне по полному беспределу, и тогда никакой апелляции в мою пользу не будет.
 
Я сегодня заложник ситуации. Буду говорить, а пока окончательного решения никто не видел, ибо в КДК все ручные. Мое мнение, что этот беспредел не будет длиться долго. Все равно пузырь лопнет. И заговорят те люди, которые искренне любят футбол и вкладывают свои деньги.
 
А те, кто сидит в Доме футбола и зарабатывает на нем разными способами, в том числе коррупционными схемами, должны сгинуть. Это скоро закончится. Или они сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации, – сказал Гельзин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UA-Football

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.07.2021 13:22
    0
    Гельзин ничего нового не озвучил - мы что, не знаем, что УАФ давно превратилась в ОПГ под предводительством павелки? Знаем и то, что рано или поздно, но наступит время, когда эта группировка,паразитирующая на теле украинского футбола, уйдет с позором с Дома футбола, и люди будут вспоминать как дурной сон, времена правления этих "профессионалов".Павелка и его подельники думают, что они пришли на века, поймали жар-птицу за хвост..Ну,ну... До них тоже так думали, и где они сейчас?
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.07.2021 12:43
    +1
    Нормальные челики клуб над которым работали годами сливать из вышки не будут за просто так
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.07.2021 12:42
    +3
    Удивительно, когда одни "патриоты" а-ля Гельзин восстают против других "добродетелей и любителей деток" а-ля Павелко.
    -
    Гельзин ничем концептуально не отличается от Павелко. Восстание людей Ахметова против людей Суркиса, это как восстание жаб против гадюк.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 21.07.2021 12:41
    -1
    Для Лучи и Павелка самые тесные урны. А дальше? Как с Фанни Каплан?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.07.2021 12:42
    +3
    Удивительно, когда одни "патриоты" а-ля Гельзин восстают против других "добродетелей и любителей деток" а-ля Павелко.
    -
    Гельзин ничем концептуально не отличается от Павелко. Восстание людей Ахметова против людей Суркиса, это как восстание жаб против гадюк.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.07.2021 12:43
    +1
    Нормальные челики клуб над которым работали годами сливать из вышки не будут за просто так
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.07.2021 13:22
    0
    Гельзин ничего нового не озвучил - мы что, не знаем, что УАФ давно превратилась в ОПГ под предводительством павелки? Знаем и то, что рано или поздно, но наступит время, когда эта группировка,паразитирующая на теле украинского футбола, уйдет с позором с Дома футбола, и люди будут вспоминать как дурной сон, времена правления этих "профессионалов".Павелка и его подельники думают, что они пришли на века, поймали жар-птицу за хвост..Ну,ну... До них тоже так думали, и где они сейчас?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности