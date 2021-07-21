ГЕЛЬЗИН: «Из Дома футбола чиновников скоро вынесут в урнах для люстрации»

Бывший президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о планах подать апелляцию на свою 5-летнюю дисквалификацию.



- Контрольно-дисциплинарный комитет дал вам пятигодичную дисквалификацию. Вы уже подали апелляцию в апелляционный комитет?

- Пока нет, так как не получил полного текста решения КДК. Как только все получим, изучим и подадим апелляцию.



- Получается, КДК нарушает все нормы закона. Они должны предоставить решение в течение 10 дней, а прошло уже больше месяца.

- Да, так и есть. Обещали прислать до конца июня, а сегодня уже 20 июля (разговор состоялся в этот день, – прим.). Видимо, закон им не писан.



- Вы говорили, если вас дисквалифицируют, то организуете пресс-коференцию, где люди расскажут о беспределе в украинском судействе, и все что творится в нашем футболе.

- Еще есть время. Давайте пройдем все этапы, подадим апелляцию, и все услышите. Если сказать заранее, то сделаю себе хуже. Потому что мы имеем такую федерацию, которая не терпит критики, и она впаяет мне по полному беспределу, и тогда никакой апелляции в мою пользу не будет.



Я сегодня заложник ситуации. Буду говорить, а пока окончательного решения никто не видел, ибо в КДК все ручные. Мое мнение, что этот беспредел не будет длиться долго. Все равно пузырь лопнет. И заговорят те люди, которые искренне любят футбол и вкладывают свои деньги.



А те, кто сидит в Доме футбола и зарабатывает на нем разными способами, в том числе коррупционными схемами, должны сгинуть. Это скоро закончится. Или они сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации, – сказал Гельзин.