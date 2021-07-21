ВИДЕО. В среду Динамо уезжает на финальный сбор в Австрию

Киевское «Динамо» провело заключительную тренировку на втором подготовительном этапе в Швейцарии.
В среду, 21 июля, «бело-синие» переедут в Австрию, где пройдет финальный этап подготовки к предстоящему сезону.
Напомним, подопечных Мирчи Луческу ожидают еще два контрольных матча - против немецкого «Униона» (23 июля) и испанского «Вильярреала» (26 июля).
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Источник — ФК Динамо Киев
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