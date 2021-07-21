Фирмино может покинуть Ливерпуль

Мерсисайдцы пока не предлагают новый контракт 29-летнему бразильцу

  • 21.07.2021 10:49
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Фирмино может покинуть Ливерпуль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Форвард английского «Ливерпуля» и национальной сборной Бразилии Роберто Фирмино может не получить от клуба предложение о новом контракте.

«Ливерпуль» может прийти к мнению, что продление соглашений со своей троицей в лице Фирмино, Садио Мане и Мохамеда Салаха клубу не по карману, и в этой ситуации красные наверняка пожертвуют именно Роберто, чтобы начать омоложение состава.

Действующее соглашение 29-летнего бразильца с мерсисайдцами истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» близок к продлению контракта с Алиссоном до 2026 года.

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Источник — The Athletic

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