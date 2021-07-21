Источник: хавбек Шахтера близок, чтобы уйти в аренду в швейцарский клуб

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано, воспитанник «Сан-Паулу», близок к тому, чтобы перейти в клуб «Сьон» из Швейцарии.
Речь идет об аренде на год с правом выкупа, информирует бразильский журналист Андре Эрнан. «Шахтер» ведет переговоры с клубом из Швейцарии. Также в услугах игрока заинтересован клуб «Баия» из Бразилии.
В «Шахтере» 22-летний футболист играл с 2018 года вингером и левым защитником. За три сезона провел 25 матчей в УПЛ и забил 1 гол. В последнем сезоне имел мало игровой практики.
Единственный гол Маркиньоса Сиприано за «Шахтер», в ворота «Колоса», 15.07.2020.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.