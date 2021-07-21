Источник: хавбек Шахтера близок, чтобы уйти в аренду в швейцарский клуб

Бразильский полузащитник Маркиньос Сиприано может перейти в клуб «Сьон»

  • 21.07.2021 04:30
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Источник: хавбек Шахтера близок, чтобы уйти в аренду в швейцарский клуб
© ФК Шахтер Донецк. Маркиньос Сиприано

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано, воспитанник «Сан-Паулу», близок к тому, чтобы перейти в клуб «Сьон» из Швейцарии.

Речь идет об аренде на год с правом выкупа, информирует бразильский журналист Андре Эрнан. «Шахтер» ведет переговоры с клубом из Швейцарии. Также в услугах игрока заинтересован клуб «Баия» из Бразилии.

В «Шахтере» 22-летний футболист играл с 2018 года вингером и левым защитником. За три сезона провел 25 матчей в УПЛ и забил 1 гол. В последнем сезоне имел мало игровой практики.

Единственный гол Маркиньоса Сиприано за «Шахтер», в ворота «Колоса», 15.07.2020.

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Источник — Twitter

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