Источник: хавбек Шахтера близок, чтобы уйти в аренду в швейцарский клуб

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано, воспитанник «Сан-Паулу», близок к тому, чтобы перейти в клуб «Сьон» из Швейцарии.

Речь идет об аренде на год с правом выкупа, информирует бразильский журналист Андре Эрнан. «Шахтер» ведет переговоры с клубом из Швейцарии. Также в услугах игрока заинтересован клуб «Баия» из Бразилии.

В «Шахтере» 22-летний футболист играл с 2018 года вингером и левым защитником. За три сезона провел 25 матчей в УПЛ и забил 1 гол. В последнем сезоне имел мало игровой практики.

Единственный гол Маркиньоса Сиприано за «Шахтер», в ворота «Колоса», 15.07.2020.