Бразильский клуб хочет арендовать с правом выкупа игрока Шахтера

Руководство бразильского «Интернасьонала» контактирует с «Шахтером» на предмет трансфера 22-летнего латераля Маркиньоса Сиприано.

«Интернасьонал» налаживает контакты с «горняками» при помощи Тайсона, которого также хочет заполучить в свои ряды летом, когда у вингера завершится срок действия контракта с украинским клубом.

Маркиньоса Сиприано «Интернасьонал» хочет арендовать на один сезон с опцией выкупа за 2 миллиона евро.

Отмечается, что «Шахтер» не прочь рассмотреть вариант ухода бразильца в аренду, так как тот практически не получает игровую практику в команде. В текущем розыгрыше УПЛ Сиприано провел лишь 5 матчей (321 минуту), в которых отличился 1 результативной передачей.

Также интерес к Маркиньосу Сиприано проявляют другие клубы.

Напомним, в конце минувшего года переговоры по трансферу Маркиньоса Сиприано с «Шахтером» вел «Палмейрас». Тогда клубы уже согласовали сделку, но буквально в последний момент «горняки» отменили переход, мотивировав это решение вспышкой коронавируса в команде и непростой кадровой ситуацией.

Маркиньос Сиприано перешел в «Шахтер» летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. Контракт бразильца с «горняками» рассчитан до лета 2023 года.