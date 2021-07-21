Отправлен на карантин. Фран Соль инфицирован коронавирусом

Испанская команда «Эйбар» в последние дни прошла новые тесты на антигены к коронавирусу. Был обнаружен один положительный случай, впоследствии подтвержденный ПЦР-тестом.

Как сообщает официальный сайт клуба Сегунды, нападающий Фран Соль, недавно арендованный у киевского «Динамо», дал положительный результат теста на коронавирус и теперь изолирован дома. У игрока нет симптомов болезни, но он останется на карантине, в соответствии с медицинским протоколом.

Остальные тесты, проведенные испанским клубом в последние два дня, оказались отрицательными. Из-за этого случая товарищеский матч между командами «Эйбар» и «Логроньес», который должен был состояться 21 июля, отменен. Команда Сегунды продолжит выполнение плана тренировок и будет тренироваться утром на базе клуба за закрытыми дверями.