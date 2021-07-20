ГУСЕВ: «Мы готовимся не к Униону и Вильярреалу, а к Лиге чемпионов и УПЛ»

Помощник Мирчи Луческу прокомментировал контрольную встречу с «Атлетиком»

  • 20.07.2021 23:01
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ГУСЕВ: «Мы готовимся не к Униону и Вильярреалу, а к Лиге чемпионов и УПЛ»
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев прокомментировал контрольную встречу с «Атлетиком» Бильбао, в которой киевляне минимально уступили (0:1), а также рассказал о предстоящем заключительном мини-сборе в Австрии.

– Насколько на подготовку ребят влияет разница в классе соперников между условными «Эвианом» и «Атлетиком»?

– Мы готовимся к матчам одинаково. Вчера было полуторачасовое тренировочное занятие. Целенаправленно к соперникам на сборах команда не готовится, мы ведем подготовку уже к сезону. Все идет по плану, команда играет под нагрузками. Серьезный уровень соперников – это плюс, ведь ребята смогли на их фоне увидеть, куда им еще можно расти и стремиться.

– Игроки выходили из раздевалки расстроенными. Даже в товарищеских играх проигрывать неприятно?

– Конечно. Мы до этого прошли сезон и играли на сборах практически без поражений. Как говорит главный тренер, на сборах можно не всегда выигрывать, но главное – не проигрывать. Поэтому у команды, которая привыкла всегда побеждать, отрицательный результат вызывает такую реакцию.

– Наверное, впервые у «Динамо» столько переездов на тренировочных сборах. Можете объяснить для болельщиков такой график подготовки?

– Так было распланировано. Что касается матча с «Атлетиком», то они жили в Цюрихе, а мы – в Женеве. Необходимо было искать компромисс. К тому же «Сьону» нужно было ехать, потому что мы были в первую очередь заинтересованы в проведении игры.

– Чем шестидневный сбор в Австрии будет отличаться от двух предыдущих?

– Команда будет так же готовиться, проводить двухразовые тренировки. Нам предстоит подготовка не к «Униону» и «Вильярреалу», а к старту чемпионата и осенним выступлениям в Лиге чемпионов. Как вы видели, ребята сыграли сегодня по тайму, и после игры дорабатывали еще 15 минут. Все идет по давно намеченному плану.

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Источник — ФК Динамо Киев

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