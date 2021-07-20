В Рубине ответили на обвинения Бурбаса о вымогательстве зарплаты у игроков

Спортивный директор казанского «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал слова украинского журналиста Игоря Бурбаса, который заявил, что в российском клубе распространена практика, при которой футболисты отдают половину своей официальной зарплаты.



Отметим, что Бурбас этим объяснил выбор Эрика Рамиреса в пользу «Динамо» перед «Рубином».



«Обычная практика в казанском «Рубине» – это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное – налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе XXI век. Просто смешно на это реагировать.



Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде», – сказал Яровинский.



Российская пресса утверждает, что 22-летний Рамирес не перешел в «Рубин» из-за результатов медосмотра, которые не устроили медицинский штаб клуба. Также в «Рубине» решили не брать еще одного легионера из-за перебора иностранцев в заявке.