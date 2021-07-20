В Рубине ответили на обвинения Бурбаса о вымогательстве зарплаты у игроков

Кажется, Казань для Игоря теперь закрыта

  • 20.07.2021 20:44
  • 3437 просмотров
  • 4 комментария
В Рубине ответили на обвинения Бурбаса о вымогательстве зарплаты у игроков
© ТК Футбол 1/2/3. Игорь Бурбас

Спортивный директор казанского «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал слова украинского журналиста Игоря Бурбаса, который заявил, что в российском клубе распространена практика, при которой футболисты отдают половину своей официальной зарплаты.
 
Отметим, что Бурбас этим объяснил выбор Эрика Рамиреса в пользу «Динамо» перед «Рубином».
 
«Обычная практика в казанском «Рубине» – это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное – налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе XXI век. Просто смешно на это реагировать.
 
Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде», – сказал Яровинский.
 
Российская пресса утверждает, что 22-летний Рамирес не перешел в «Рубин» из-за результатов медосмотра, которые не устроили медицинский штаб клуба. Также в «Рубине» решили не брать еще одного легионера из-за перебора иностранцев в заявке.

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Источник — Спорт-Экспресс

(22 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.07.2021 21:34
    +2
    Довольно корректно ответили...
    Можно было и по человечески нормально послать на
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 21:15
    -4
    dd dent, 20.07.2021 20:46
    Засудите его)
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.07.2021 20:51
    +3
    Ну как обычно
    Вывсёврёти!!!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 20:46
    +1
    Засудите его)
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.07.2021 20:51
    +3
    Ну как обычно
    Вывсёврёти!!!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.07.2021 21:34
    +2
    Довольно корректно ответили...
    Можно было и по человечески нормально послать на
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 20:46
    +1
    Засудите его)
    Ссылка
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