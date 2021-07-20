Защитник сборной Англии играл против Украины со сломанными ребрами

Люк Шоу провел три матча на уколах

  • 20.07.2021 18:05
  • 822 просмотра
  • 0 комментариев
Защитник сборной Англии играл против Украины со сломанными ребрами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии и Люк Шоу в матче 1/8 финала против Германии сломал два ребра и выступал большую часть плей-офф турнира на обезболивающих.
 
26-летний футболист играл с травмой в четвертьфинале с Украиной, где он сделал две голевые передачи, в полуфинале с Данией и в финале с Италией, где забил единственный гол сборной Англии.
 
В финале Евро Шоу забил самый быстрый мяч в истории финалов чемпионатов Европы – спустя 1 минуту 57 секунд после стартового свистка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Telegraph

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности