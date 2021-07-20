Защитник сборной Англии играл против Украины со сломанными ребрами

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии и Люк Шоу в матче 1/8 финала против Германии сломал два ребра и выступал большую часть плей-офф турнира на обезболивающих.



26-летний футболист играл с травмой в четвертьфинале с Украиной, где он сделал две голевые передачи, в полуфинале с Данией и в финале с Италией, где забил единственный гол сборной Англии.



В финале Евро Шоу забил самый быстрый мяч в истории финалов чемпионатов Европы – спустя 1 минуту 57 секунд после стартового свистка.