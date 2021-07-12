Люк Шоу стал автором самого раннего гола в финалах Евро

Защитник англичан открыл счет в матче с Италией на 2-й минуте

  • 12.07.2021 09:22
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Люк Шоу стал автором самого раннего гола в финалах Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Англии Люк Шоу стал автором самого раннего гола в финалах чемпионатов Европы. Поразив ворота итальянцев на 2-й минуте матча, он на 4 минуты превзошел рекорд 57-летней (!) давности, принадлежавший испанцу Чусу Переде. К слову, впервые в истории команда, которая открыла счет в финальном поединке е в первой 20-минутке, не стала чемпионом.

Напомним, итальянцы обыграли англичан (1:1, 3:2 - по пенальти) и завоевали титул.

Самые ранние голы в финалах чемпионатов Европы

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

2'

Люк ШОУ

Англия

11.07.2021

Италия

1:1, п. 2:3

6'

Чус ПЕРЕДА

Испания

21.06.1964

СССР

2:1

8'

Галимзян ХУСАИНОВ

СССР

21.06.1964

Испания

1:2

8'

Ян ШВЕГЛИК

Чехословакия

20.06.1976

ФРГ

2:2, п. 5:3

10'

Хорст ХРУБЕШ

Германия

22.06.1980

Бельгия

2:1

12'

Луиджи РИВА

Италия

10.06.1968

Югославия

2:0

14'

Давид СИЛЬВА

Испания

01.07.2012

Италия

4:0

19'

Йон ЕНСЕН

Дания

26.06.1992

Германия

2:0

Самые ранние голы Евро-2020

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

1'21''

Эмиль ФОРСБЕРГ

Швеция

23.06.2021

Польша

3:2

1'39''

Юссуф ПОУЛЬСЕН

Дания

17.06.2021

Бельгия

1:2

1'58''

Люк ШОУ

Англия

11.07.2021

Италия

1:1, п. 2:3

4'

Гарри КЕЙН

Англия

03.07.2021

Украина

4:0

5'

Томас ДИЛЕЙНИ

Дания

03.07.2021

Чехия

2:1

6'

Харрис СЕФЕРОВИЧ

Швейцария

20.06.2021

Турция

3:1

8'

Денис ЗАКАРИЯ*

Швейцария

02.07.2021

Испания

1:1, п. 1:3

10'

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

12.06.2021

Россия

3:0

* автогол.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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