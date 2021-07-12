Люк Шоу стал автором самого раннего гола в финалах Евро

Защитник сборной Англии Люк Шоу стал автором самого раннего гола в финалах чемпионатов Европы. Поразив ворота итальянцев на 2-й минуте матча, он на 4 минуты превзошел рекорд 57-летней (!) давности, принадлежавший испанцу Чусу Переде. К слову, впервые в истории команда, которая открыла счет в финальном поединке е в первой 20-минутке, не стала чемпионом.

Напомним, итальянцы обыграли англичан (1:1, 3:2 - по пенальти) и завоевали титул.

Самые ранние голы в финалах чемпионатов Европы

Минута Игрок Сборная Дата Соперник Счет 2' Люк ШОУ Англия 11.07.2021 Италия 1:1, п. 2:3 6' Чус ПЕРЕДА Испания 21.06.1964 СССР 2:1 8' Галимзян ХУСАИНОВ СССР 21.06.1964 Испания 1:2 8' Ян ШВЕГЛИК Чехословакия 20.06.1976 ФРГ 2:2, п. 5:3 10' Хорст ХРУБЕШ Германия 22.06.1980 Бельгия 2:1 12' Луиджи РИВА Италия 10.06.1968 Югославия 2:0 14' Давид СИЛЬВА Испания 01.07.2012 Италия 4:0 19' Йон ЕНСЕН Дания 26.06.1992 Германия 2:0

Самые ранние голы Евро-2020

Минута Игрок Сборная Дата Соперник Счет 1'21'' Эмиль ФОРСБЕРГ Швеция 23.06.2021 Польша 3:2 1'39'' Юссуф ПОУЛЬСЕН Дания 17.06.2021 Бельгия 1:2 1'58'' Люк ШОУ Англия 11.07.2021 Италия 1:1, п. 2:3 4' Гарри КЕЙН Англия 03.07.2021 Украина 4:0 5' Томас ДИЛЕЙНИ Дания 03.07.2021 Чехия 2:1 6' Харрис СЕФЕРОВИЧ Швейцария 20.06.2021 Турция 3:1 8' Денис ЗАКАРИЯ* Швейцария 02.07.2021 Испания 1:1, п. 1:3 10' Ромелу ЛУКАКУ Бельгия 12.06.2021 Россия 3:0

* автогол.