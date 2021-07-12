Люк Шоу стал автором самого раннего гола в финалах Евро

Защитник сборной Англии Люк Шоу стал автором самого раннего гола в финалах чемпионатов Европы. Поразив ворота итальянцев на 2-й минуте матча, он на 4 минуты превзошел рекорд 57-летней (!) давности, принадлежавший испанцу Чусу Переде. К слову, впервые в истории команда, которая открыла счет в финальном поединке е в первой 20-минутке, не стала чемпионом.
Напомним, итальянцы обыграли англичан (1:1, 3:2 - по пенальти) и завоевали титул.
Самые ранние голы в финалах чемпионатов Европы
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
2'
|
Люк ШОУ
|
Англия
|
11.07.2021
|
Италия
|
1:1, п. 2:3
|
6'
|
Чус ПЕРЕДА
|
Испания
|
21.06.1964
|
СССР
|
2:1
|
8'
|
Галимзян ХУСАИНОВ
|
СССР
|
21.06.1964
|
Испания
|
1:2
|
8'
|
Ян ШВЕГЛИК
|
Чехословакия
|
20.06.1976
|
ФРГ
|
2:2, п. 5:3
|
10'
|
Хорст ХРУБЕШ
|
Германия
|
22.06.1980
|
Бельгия
|
2:1
|
12'
|
Луиджи РИВА
|
Италия
|
10.06.1968
|
Югославия
|
2:0
|
14'
|
Давид СИЛЬВА
|
Испания
|
01.07.2012
|
Италия
|
4:0
|
19'
|
Йон ЕНСЕН
|
Дания
|
26.06.1992
|
Германия
|
2:0
Самые ранние голы Евро-2020
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1'21''
|
Эмиль ФОРСБЕРГ
|
Швеция
|
23.06.2021
|
Польша
|
3:2
|
1'39''
|
Юссуф ПОУЛЬСЕН
|
Дания
|
17.06.2021
|
Бельгия
|
1:2
|
1'58''
|
Люк ШОУ
|
Англия
|
11.07.2021
|
Италия
|
1:1, п. 2:3
|
4'
|
Гарри КЕЙН
|
Англия
|
03.07.2021
|
Украина
|
4:0
|
5'
|
Томас ДИЛЕЙНИ
|
Дания
|
03.07.2021
|
Чехия
|
2:1
|
6'
|
Харрис СЕФЕРОВИЧ
|
Швейцария
|
20.06.2021
|
Турция
|
3:1
|
8'
|
Денис ЗАКАРИЯ*
|
Швейцария
|
02.07.2021
|
Испания
|
1:1, п. 1:3
|
10'
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
12.06.2021
|
Россия
|
3:0
* автогол.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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