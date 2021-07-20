Кайрат — Црвена Звезда. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился ожиданиями от поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 13:39
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Кайрат — Црвена Звезда. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Кайрат

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 2-го раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» – «Црвена Звезда».

«Нас ждет интереснейшее противостояние чемпионов своих стран. «Кайрат» под руководством молодого специалиста Шпилевского в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул в Казахстане. Но в текущем сезоне «Кайрат» сбавил обороты, отставая на 5 очков от лидирующего «Тобола» и на 4 балла от «Астаны». В июне в «Кайрате» поменялся главный тренер. Вместо Шпилевского команду возглавил 42-летний казахский тренер Кирилл Кекер, который ранее работал только с молодежью. К тому же в качестве советника и консультанта проекта привлечен многоопытный и высококвалифицированный специалист Курбан Бердыев.

Когда я работал с карагандинским «Шахтером», мы с моим тренерским штабом внимательно изучали игру «Кайрата». Мы видели, как они прессингуют и накрывают. Заслуга Шпилевского и его штаба, что они объединили игроков системой «Зальцбурга» и «Лейпцига». У них прослеживается тотальный прессинг и агрессивная игра. Да, у них ключевую роль играл польский опорник Яцек Гуральски, который в конце сезона травмировался и сейчас не играет. Он фантастический футболист, который местами сильнее, чем Гаттузо играет. Но, когда я работал в Казахстане, мы со штабом тогда нашли противоядие, отрезая прессингующую группу и выиграли «Шахтером» 1:0. Но «Кайрат» практически не проигрывал и стал чемпионом тогда, хотя и «Шахтер» попал в еврокубки. Но тот прессинг, который привил команде штаб Шпилевского, у «Кайрата» остался. С приходом Кекера и Бердыева сразу все не поменялось. Они добавили игроков, но сохранили то лучшее, что было, внеся определенные коррективы. Это позитивно сказалось на результатах, так как они сократили очковый разрыв от лидера. У них улучшилась игра и результат.

В 1-м раунде квалификации «Кайрат» прошел «Маккаби» (1:1, 2:0), что я и предсказывал. Лидером атак «Кайрата» является 37-летний фантастически забивной бывший форвард сборной Бразилии Вагнер Лав. Хорош также нападающий сборной Гвинеи Канте, который пришел из «Легии».  Хороший у них и полузащитник сборной Черногории Небойша Косович. Есть еще хороший защитник сборной Армении Камо Оагнесян и хороший высокорослый сербский центральный защитник Раде Дугалич. Сейчас они добавили в свои ряды еще очень хорошего игрока атакующей линии 33-летнего бразильца Жоао Пауло, который был лидером в «Ордабасы» и «Лудогорце». Также у них много очень сильных игроков сборной Казахстана. Выделю и молодого казахстанского форварда Шушеначева. У «Кайрата» очень организованная команда. Они здорово прессингуют, очень техничные и могут выжать максимум из минимума. «Кайрат» - очень приличная команда, которая в состоянии на равных играть с любым соперником.

Дома они не проиграют «Црвене Звезде». Не знаю, удастся ли «Кайрату» успешно сыграть по итогам двух матчей, но они будут солидно выглядеть, потреплют нервы сербам, а могут и вообще их обыграть. Команду из Белграда ожидает длинный перелет. Часов восемь им придется лететь. Будет разница во времени. Но «Црвена Звезда» - это фантастическая команда. В 38 матчах прошлого чемпионата Сербии они 35 раз выиграли и трижды сыграли вничью, ни разу не уступив. А забили они 114 мячей и 20 пропустили. У команды из Белграда главный тренер Деян Станкович. Но у них всегда происходит огромная ротация. Через эту команду проходят очень талантливые игроки. Сейчас в «Црвену Звезду» пришел очень качественный защитник сборной Австрии Александар Драгович, который в свое время играл за киевское «Динамо».

В Сербии 16 июля стартовал чемпионат и в первом туре «Црвена Звезда» сыграла 0:0 с «Войводиной». В Казахстане «Кайрат» попробует прессинговать и накрывать, а очень техничные игроки группы атаки будут создавать напряжение. Футболисты сербского клуба будут нервничать. То, что «Кайрат» не проиграет дома, я уверен на сто процентов. Парадоксальная вещь, но «Кайрат» может выбить «Црвену Звезду». У «Кайрата» подобраны очень хорошие футболисты, которые в состоянии преподнести сюрприз. Если будет недооценка со стороны «Црвены Звезды», то, сто процентов, она проиграет. «Маккаби» уже обжегся. В Казахстане футбол достаточно серьезный. Кстати «Кайрат» - это частный клуб, а все остальные клубы Казахстана государственные. Поэтому «Кайрат» приглашает классных топовых футболистов. Даже наш украинский хороший игрок Эсеола с приходом в «Кайрат» других игроков перешел в «Ворсклу», так как хочет играть, а не сидеть на замене. Смотрите обязательно матч «Кайрат» – «Црвена Звезда». Это будет интересно!», - сказал Грозный.

Матч «Кайрат» – «Црвена Звезда» состоится 21-го июля. Начало встречи в 17:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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