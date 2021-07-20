Сергей НАГОРНЯК: «Генк должен быть по зубам Шахтеру»

Специалист поделился ожиданиями от противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 12:25
  • 172 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей НАГОРНЯК: «Генк должен быть по зубам Шахтеру»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» с бельгийским «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, жребий к «Шахтеру» был благосклонен. Хотя мы можем рассуждать по предыдущему сезону или по имени соперника. К примеру, турецкий «Галатасарай» с его поддержкой мог бы быть намного более сложным оппонентом. Или тот же нидерландский ПСВ.

В отношении «Шахтера» сейчас вообще что-то прогнозировать сложно, поскольку в команду пришел новый тренер. И каким мы увидим коллектив, особенно в еврокубках, можно только гадать, поскольку товарищеские матчи непоказательны. Тем не менее, для «горняков» соперник калибра «Генка», не в обиду бельгийцам, должен быть по зубам. В любом случае, я уверен, что неприятная история 2016 года, когда Паулу Фонсека принял донецкую команду, и она не прошла третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, уступив швейцарскому «Янг Бойз», не повторится», — считает Нагорняк.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 20.07.2021 12:45
    0
    Генк повинен бити по зубах шахтарю
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 20.07.2021 12:45
    0
    Генк повинен бити по зубах шахтарю
    Ссылка
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