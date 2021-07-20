Сергей НАГОРНЯК: «Генк должен быть по зубам Шахтеру»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» с бельгийским «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, жребий к «Шахтеру» был благосклонен. Хотя мы можем рассуждать по предыдущему сезону или по имени соперника. К примеру, турецкий «Галатасарай» с его поддержкой мог бы быть намного более сложным оппонентом. Или тот же нидерландский ПСВ.

В отношении «Шахтера» сейчас вообще что-то прогнозировать сложно, поскольку в команду пришел новый тренер. И каким мы увидим коллектив, особенно в еврокубках, можно только гадать, поскольку товарищеские матчи непоказательны. Тем не менее, для «горняков» соперник калибра «Генка», не в обиду бельгийцам, должен быть по зубам. В любом случае, я уверен, что неприятная история 2016 года, когда Паулу Фонсека принял донецкую команду, и она не прошла третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, уступив швейцарскому «Янг Бойз», не повторится», — считает Нагорняк.