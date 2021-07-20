Тренер Крыльев Советов: «Иванисеня знал, что попадет под давление»

Игорь Оськин – о подписании украинского хавбека

  • 20.07.2021 12:36
  • 1217 просмотров
  • 4 комментария
Тренер Крыльев Советов: «Иванисеня знал, что попадет под давление»
© ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня

Главный тренер российских «Крыльев Советов» Игорь Оськин прокомментировал подписание 27-летнего украинского полузащитника Дмитрия Иванисени.

«Мы понимали, что этим переходом Иванисеня попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли.

Гацкан сильнее в единоборствах, но Иванисеня подвижный, более молодой – возраст позволяет ему прогрессировать. Дмитрий был одним из лидеров в «Заре», которая дважды занимала третье место в чемпионате Украины, а первые два там невозможно занять», - сказал Оськин.

Напомним, Иванисеня перешел в «Крылья Советов» из «Зари» в начале июля, подписав контракт на три года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 13:02
    0
    rasta13, 20.07.2021 12:58
    Человек хочет заработать нормально, честно говоря я на него зла не держу как большенство болельщиков.
    Да хай валят, с ними все понятно и даже лучше кто с такой позицией уйдет скорее и меньше тут баламутить будет, др. вопрос ушли и ушли, а не начинают ныть аля ракицкий как он любит родину сидячи "в окопах" у агрессора и получая огромные $ и как это вдруг такого классного патриота не вызывают в СБУ? Возмутительно.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.07.2021 12:58
    0
    Человек хочет заработать нормально, честно говоря я на него зла не держу как большенство болельщиков.
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 20.07.2021 12:43
    +3
    Rys2575, 20.07.2021 12:40
    Для України більше такого футболіста не має
    Якого футболіста? це як завершити кар'єру
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 20.07.2021 12:40
    +8
    Для України більше такого футболіста не має
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 20.07.2021 12:40
    +8
    Для України більше такого футболіста не має
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 20.07.2021 12:43
    +3
    Rys2575, 20.07.2021 12:40
    Для України більше такого футболіста не має
    Якого футболіста? це як завершити кар'єру
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 13:02
    0
    rasta13, 20.07.2021 12:58
    Человек хочет заработать нормально, честно говоря я на него зла не держу как большенство болельщиков.
    Да хай валят, с ними все понятно и даже лучше кто с такой позицией уйдет скорее и меньше тут баламутить будет, др. вопрос ушли и ушли, а не начинают ныть аля ракицкий как он любит родину сидячи "в окопах" у агрессора и получая огромные $ и как это вдруг такого классного патриота не вызывают в СБУ? Возмутительно.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.07.2021 12:58
    0
    Человек хочет заработать нормально, честно говоря я на него зла не держу как большенство болельщиков.
    Ссылка
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