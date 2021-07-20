Тренер Крыльев Советов: «Иванисеня знал, что попадет под давление»

Главный тренер российских «Крыльев Советов» Игорь Оськин прокомментировал подписание 27-летнего украинского полузащитника Дмитрия Иванисени.

«Мы понимали, что этим переходом Иванисеня попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли.

Гацкан сильнее в единоборствах, но Иванисеня подвижный, более молодой – возраст позволяет ему прогрессировать. Дмитрий был одним из лидеров в «Заре», которая дважды занимала третье место в чемпионате Украины, а первые два там невозможно занять», - сказал Оськин.

Напомним, Иванисеня перешел в «Крылья Советов» из «Зари» в начале июля, подписав контракт на три года.