Даниил СИКАН: «Шахтер готов на 99%»

20-летний форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан поделился мнением о готовности команды к новому сезону.

«Тяжело, но думаю, тренерский штаб рассчитывает на наш физический стимул, как мы готовы. Они видят по тренировкам, кто как себя чувствует. Думаю, команда почти готова, на 99%. Осталось провести спарринг против «Оболони», выиграть и начать хороший путь в чемпионате», – сказал Сикан.

Контрольный поединок «Шахтер» – «Оболонь» состоится во вторник, 20 июля. Начало в 18:00.