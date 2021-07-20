Даниил СИКАН: «Шахтер готов на 99%»

Молодой форвард «горняков» – о готовности к новому сезону

  • 20.07.2021 11:51
  • 662 просмотра
  • 1 комментарий
Даниил СИКАН: «Шахтер готов на 99%»
© ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

20-летний форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан поделился мнением о готовности команды к новому сезону. 

«Тяжело, но думаю, тренерский штаб рассчитывает на наш физический стимул, как мы готовы. Они видят по тренировкам, кто как себя чувствует. Думаю, команда почти готова, на 99%. Осталось провести спарринг против «Оболони», выиграть и начать хороший путь в чемпионате», – сказал Сикан.

Контрольный поединок «Шахтер» – «Оболонь» состоится во вторник, 20 июля. Начало в 18:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    andrea778
    online
      andrea778, 20.07.2021 12:48
    0
    Навіщо макаронника брали? Сікан готовий коуч. Все знає
    Ссылка
    andrea778
    online
      andrea778, 20.07.2021 12:48
    0
    Навіщо макаронника брали? Сікан готовий коуч. Все знає
    Ссылка
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