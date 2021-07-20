Гдыня. Калинина снялась с турнира

В первом круге основной сетки Ангелина Калинина должна была сыграть против Екатерины Горгодзе из Грузии.
24-летняя украинка снялась с соревнований. Место Калининой в сетке турнира заняла «лаки лузер» Анастасия Захарова из России.
В воскресенье Ангелина Калинина провела свой дебютный финал в WTA в Будапеште, где проиграла Юлии Путинцевой.
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Источник — Большой теннис Украины
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