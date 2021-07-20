Гдыня. Калинина снялась с турнира

Украинская теннисистка не выступит на турнире WTA в Польше

  • 20.07.2021 10:01
  • 273 просмотра
  • 1 комментарий
Гдыня. Калинина снялась с турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В первом круге основной сетки Ангелина Калинина должна была сыграть против Екатерины Горгодзе из Грузии.

24-летняя украинка снялась с соревнований. Место Калининой в сетке турнира заняла «лаки лузер» Анастасия Захарова из России.

В воскресенье Ангелина Калинина провела свой дебютный финал в WTA в Будапеште, где проиграла Юлии Путинцевой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 20.07.2021 10:14
    0
    Вона ще вчора знялася. Хіба не можна публікувати новини доки вони свіжі?
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 20.07.2021 10:14
    0
    Вона ще вчора знялася. Хіба не можна публікувати новини доки вони свіжі?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности