Иван ГЕЦКО: «Бельгийские клубы – удобные для Шахтера»

Специалист – о противостоянии «горняков» с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 09:19
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Иван ГЕЦКО: «Бельгийские клубы – удобные для Шахтера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Соперником «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов будет бельгийский «Генк». Поединки пройдут в августе.

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от этого противостояния.

«Я не буду оригинален, на мой взгляд, «Шахтер» - фаворит в этой паре. Хотя нельзя забывать, что у «Генка» очень настырные нападающие, которые могут осложнить жизнь обороне «горняков». И все же, класс «Шахтера» повыше, тем более, что донетчане на этот раз ударно поработали на трансферном рынке, потратив на приобретение нескольких легионеров, колоссальную по украинским меркам сумму. Их и покупали, прежде всего, для успешных выступлений на международной арене.

Кстати, бельгийские клубы - удобные для «Шахтера», припоминается в последнем противостоянии «горняки» дважды легко одолели «Гент». И хотя «Генк» - мастеровитее команды нашего Романа Яремчука, все же, уверен, что донетчане преодолеют этот рубеж.

Нового тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби считают едва ли не самым перспективным тренером в Италии, хотя в его активе нет громких побед. Надеюсь, что появление у руля «Шахтера» поможет Роберто ликвидировать этот пробел», - сказал Гецко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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