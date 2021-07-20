Рапид Вена – Спарта Прага. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 08:50
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Рапид Вена – Спарта Прага. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Рапид» Вена – «Спарта» Прага.

«Будут играть команды, которые по итогам прошлого сезона заняли вторые места в своих чемпионатах. «Рапид» в Австрии уступил в борьбе за «золото» «Зальцбургу», а «Спарту» обогнала другая пражская команда «Славия». Австрийцев тренирует 50-летний Дитмар Кюбауэр, чехов возглавляет 57-летний Павел Врба.

В рейтинге коэффициентов УЕФА клубы идут практически рядом. «Рапид» идет 95-м, а «Спарта» расположилась на 92-й строчке.

Играют приблизительно две ровные команды. Очень тяжело предугадать, кто пройдет дальше. Но поставлю на то, что в первой игре будет результативная ничья. Думаю, что «Спарта» забьет, но команда из Вены отыграется», - сказал Бартулович.

Матч «Рапид» Вена – «Спарта» Прага состоится 20-го июля. Начало встречи в 21:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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