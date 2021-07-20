Украинский футболист погиб в ДТП

Игорь Цимбалистый был одним из пассажиров авто, которое попало в аварию

  • 20.07.2021 08:37
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Украинский футболист погиб в ДТП
© sport.if.ua. Игорь Цимбалистый

На Прикарпатье в больнице после ДТП скончался футболист клуба «Прикарпатье-Тепловик» Игорь Цимбалистый.

31-летний спортсмен был одним из пассажиров легковушки, водитель которой погиб на месте.

Троих пассажиров, среди которых был Игорь, увезли в больницу. Сначала Цимбалистый находился в коме, а затем скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Форвард хорошо известный по выступлениям в областных футбольных и футзальных турнирах. Играл за профессиональные команды «Энергетик» и «Еднисть».

Ранее сообщалось, что сестра Эмилиано Салы совершила суицид.

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