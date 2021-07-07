Находится в критическом состоянии. Сестра Эмилиано Салы совершила суицид

Накануне утром в одну из аргентинских клиник поступила 29-летняя Ромина Сала, которая является сестрой трагически погибшего два с половиной года назад аргентинского экс-форварда «Нанта» Эмилиано Салы.

Молодая женщина, которая тяжело переживала утрату брата, поступила в клинику с признаками суицида – на шее Ромины диагностированы признаки повешения. Также пациентка пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Ныне Ромина Сала пребывает в реанимационном отделении, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние женщины оценивается как критическое.

Напомним, Эмилиано Сала погиб 21 января 2019 года, когда самолет, на котором он летел из Франции в Англию для завершения трансфера в «Кардифф», потерпел катастрофу над Ла-Маншем. Спустя несколько месяцев после гибели сына, скончался отец Эмилиано Орасио Сала.