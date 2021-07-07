Находится в критическом состоянии. Сестра Эмилиано Салы совершила суицид

Экс-форвард «Нанта», напомним, трагически погиб 21 января 2019 года

  • 07.07.2021 10:01
  • 2259 просмотров
  • 1 комментарий
Находится в критическом состоянии. Сестра Эмилиано Салы совершила суицид
© AFP

Накануне утром в одну из аргентинских клиник поступила 29-летняя Ромина Сала, которая является сестрой трагически погибшего два с половиной года назад аргентинского экс-форварда «Нанта» Эмилиано Салы.

Молодая женщина, которая тяжело переживала утрату брата, поступила в клинику с признаками суицида – на шее Ромины диагностированы признаки повешения. Также пациентка пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Ныне Ромина Сала пребывает в реанимационном отделении, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние женщины оценивается как критическое.

Напомним, Эмилиано Сала погиб 21 января 2019 года, когда самолет, на котором он летел из Франции в Англию для завершения трансфера в «Кардифф», потерпел катастрофу над Ла-Маншем. Спустя несколько месяцев после гибели сына, скончался отец Эмилиано Орасио Сала.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — TN

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kadaad .
    online
      kadaad ., 07.07.2021 10:23
    -1
    Зачем нам эта "спортивная новость"?
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности