Динамо Загреб – Омония. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 07:49
  • 78 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо Загреб – Омония. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Загреб – «Омония».

«Встречаются чемпионы Хорватии и Кипра. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов загребское «Динамо» оказалось сильнее исландского «Валюра» (3:2, 2:0). «Омония», которую возглавляет норвежский специалист Хеннинг Берг, стартует в квалификации с этого поединка.

В рейтинге коэффициентов УЕФА «Динамо», которое в том сезоне дошло до четвертьфинала Лиги Европы, идет 33-м, а «Омония» расположилась на 203-й позиции.

«Омония», конечно, не самый простой соперник для загребского «Динамо». Но, я думаю, по качеству игроков и команды, хорваты должны проходить этого оппонента. «Динамо», у которого главным тренером сейчас является Дамир Крзнар, уже в первой игре должно обеспечить себе позитивный результат и выиграть с комфортным для себя счетом», - сказал Бартулович.

Матч «Динамо» Загреб – «Омония» состоится 20-го июля. Начало встречи в 21:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности