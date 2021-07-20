Динамо Загреб – Омония. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Загреб – «Омония».
«Встречаются чемпионы Хорватии и Кипра. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов загребское «Динамо» оказалось сильнее исландского «Валюра» (3:2, 2:0). «Омония», которую возглавляет норвежский специалист Хеннинг Берг, стартует в квалификации с этого поединка.
В рейтинге коэффициентов УЕФА «Динамо», которое в том сезоне дошло до четвертьфинала Лиги Европы, идет 33-м, а «Омония» расположилась на 203-й позиции.
«Омония», конечно, не самый простой соперник для загребского «Динамо». Но, я думаю, по качеству игроков и команды, хорваты должны проходить этого оппонента. «Динамо», у которого главным тренером сейчас является Дамир Крзнар, уже в первой игре должно обеспечить себе позитивный результат и выиграть с комфортным для себя счетом», - сказал Бартулович.
Матч «Динамо» Загреб – «Омония» состоится 20-го июля. Начало встречи в 21:00.
Младен Бартулович, Sport.ua
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