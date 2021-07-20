Роберто МАНЧИНИ: «Мы совершили кое-что невероятное»

Наставник сборной Италии – о победе на Евро-2020

  • 20.07.2021 07:17
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Роберто МАНЧИНИ: «Мы совершили кое-что невероятное»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о триумфе на Евро-2020, в финале которого его подопечные победили национальную команду Англии (1:1, 3:2 - по пенальти).

«Будучи чемпионом Европы, чувствую себя хорошо. Отличное ощущение, я счастлив и рад за всех итальянцев. Мы совершили кое-что невероятное. Эта Италия останется в истории.

Эту победу и победу на ЧМ-2006 определенно можно сравнивать. Чтобы выиграть определенные трофеи, нужны великие поступки - и эти парни их совершили.

Секрет в том, что мы начали наш путь три года назад и с этими славными парнями дошли до сегодняшнего дня. Мы стали ощущать себя командой, что парни на Евро и доказали», - сказал Манчини.

Напомним, Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории. Для Англии это был дебютный финал турнира.

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Источник — Sky Sport Italia

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