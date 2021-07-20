ДЕПАЙ: «Куман настоял на моем переходе в Барселону, он поддерживал меня»

Нидерландский форвард рад переходу в «Барселону»

  • 20.07.2021 01:46
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ДЕПАЙ: «Куман настоял на моем переходе в Барселону, он поддерживал меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай признался, что очень рад переходу в «Барселону»:

«Очень счастлив. Это особенный день. Я с нетерпением жду возможности поехать на «Камп Ноу» и познакомиться со всеми, кто является частью «Барсы». Я только что вернулся из отпуска, и теперь пора сосредоточиться на работе. Я постараюсь адаптироваться как можно быстрее.

С Куманом я сделал много шагов вперед, игры в сборной под его началом были очень важны. Он поддерживал меня во время травмы. Он видел, как я борюсь за то, чтобы вернуться сильнее, чем раньше, он во всем меня поддерживал. Он настоял на моем переезде, поэтому я очень счастлив. Я готов к бою», — сказал Депай.

Напомним, Депай перешел в «Барселону» из «Лиона» и подписал контракт до 31 июня 2023 года.

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Источник — ФК Барселона

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