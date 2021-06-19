ОФИЦИАЛЬНО. Мемфис Депай - игрок Барселоны

«Барселона» на официальном сайте подтвердила подписание форварда Мемфиса Депая.

27-летний игрок покинул «Лион» свободным агентом и подписал с каталонским клубом контракт на 2 года.

В минувшем сезоне Депай забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. До «Лиона» игрок выступал за ПСВ и «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Нидерландов провел 66 матчей и забил 27 голов. Депай может сыграть левого вингера и форварда.

Ранее «Барселона» свободными агентами подписала Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.

