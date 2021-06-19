ОФИЦИАЛЬНО. Мемфис Депай - игрок Барселоны

Третий свободный агент для каталонского клуба этим летом

  • 19.06.2021 20:07
  • 1765 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Мемфис Депай - игрок Барселоны
© twitter.com/fcbarcelona

«Барселона» на официальном сайте подтвердила подписание форварда Мемфиса Депая.

27-летний игрок покинул «Лион» свободным агентом и подписал с каталонским клубом контракт на 2 года.

В минувшем сезоне Депай забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. До «Лиона» игрок выступал за ПСВ и «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Нидерландов провел 66 матчей и забил 27 голов. Депай может сыграть левого вингера и форварда.

Ранее «Барселона» свободными агентами подписала Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.
 

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Источник — ФК Барселона

(3 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 19.06.2021 20:30
    0
    Sviatoslav Kudelych, 19.06.2021 20:13
    А шахта де, грошенят не вистачило? А, забув, Пердіньо тепер їхнє все!
    И к чему этот комментарий?... Совсем ку-ку-ха перегрелась...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 19.06.2021 20:17
    0
    ...тут проблема не в шахті, - а в рівні УПЛ. Йти в клуб заради 6 матчів в ЛЧ ніхто з топових гравців не буде.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.06.2021 20:16
    +2
    Милан идиоты такого игроки профукали отдав Лиону.
    Ушел бы бородатый гном, то возможно и снова бы начал болеть за них
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.06.2021 20:13
    -1
    А шахта де, грошенят не вистачило? А, забув, Пердіньо тепер їхнє все!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.06.2021 20:16
    +2
    Милан идиоты такого игроки профукали отдав Лиону.
    Ушел бы бородатый гном, то возможно и снова бы начал болеть за них
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 19.06.2021 20:30
    0
    Sviatoslav Kudelych, 19.06.2021 20:13
    А шахта де, грошенят не вистачило? А, забув, Пердіньо тепер їхнє все!
    И к чему этот комментарий?... Совсем ку-ку-ха перегрелась...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 19.06.2021 20:17
    0
    ...тут проблема не в шахті, - а в рівні УПЛ. Йти в клуб заради 6 матчів в ЛЧ ніхто з топових гравців не буде.
    Ссылка
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