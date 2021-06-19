ОФИЦИАЛЬНО. Мемфис Депай - игрок Барселоны

«Барселона» на официальном сайте подтвердила подписание форварда Мемфиса Депая.
27-летний игрок покинул «Лион» свободным агентом и подписал с каталонским клубом контракт на 2 года.
В минувшем сезоне Депай забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. До «Лиона» игрок выступал за ПСВ и «Манчестер Юнайтед».
В составе сборной Нидерландов провел 66 матчей и забил 27 голов. Депай может сыграть левого вингера и форварда.
Ранее «Барселона» свободными агентами подписала Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.
✒️ Heart of a Lion— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021
👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m
Источник — ФК Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ушел бы бородатый гном, то возможно и снова бы начал болеть за них
Ушел бы бородатый гном, то возможно и снова бы начал болеть за них
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.