Сачко в трехчасовой битве проиграл финал квалификации на турнире в Хорватии

Виталий сражался до последнего, но победить не сумел

  • 19.07.2021 23:57
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Сачко в трехчасовой битве проиграл финал квалификации на турнире в Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинец Виталий Сачко (№271 ATP) проиграл финал квалификации на грунтовом турнире ATP 250 в хорватском Умаге.
 
В трехчасовом триллере Сачко все же уступил аргентинцу Андреа Кольярини (№210 ATP).
 
Умаг. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Андреа Кольярини (Аргентина) – 7:6(4), 2:6, 4:6
 
Ранее Виталий одолел третьего сеяного Блажа Ролу из Словении.

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Источник — Sport.ua

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