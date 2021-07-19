Сачко в трехчасовой битве проиграл финал квалификации на турнире в Хорватии

Украинец Виталий Сачко (№271 ATP) проиграл финал квалификации на грунтовом турнире ATP 250 в хорватском Умаге.
В трехчасовом триллере Сачко все же уступил аргентинцу Андреа Кольярини (№210 ATP).
Умаг. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Андреа Кольярини (Аргентина) – 7:6(4), 2:6, 4:6
Ранее Виталий одолел третьего сеяного Блажа Ролу из Словении.
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Источник — Sport.ua
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